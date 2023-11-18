نصر سالم: إسرائيل لم تحقق هدفا عسكريا في غزة.. وجيشها فاشل

كشف اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن العالم يشاهد ما يحدث في غزة، وباتت المستشفيات والأوطان لا حرمة لها، من وجهة النظر الإسرائيلية.

أسود أيام المجتمع الدولي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الحالية، ستكون أسود أيام على المجتمع الدولي يسجلها التاريخ.

وقال إن الكلام منتهٍ من وجهة مصر، أنه لا تهجير للفلسطينيين، ولن تتولى القاهرة حكم غزة، بعد انتهاء العملية العسكرية الحالية، قائلا: مصر تقول فلسطين للفلسطينيين.

جيش الاحتلال فشل في غزة

لفت اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، إلى أن جيش الاحتلال فشل في غزة، حيث لم يحقق هدفًا عسكريًا واحدًا في القطاع، بعد مرور أكثر من 40 يومًا.

وأكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن استهداف المدنيين ليس هدفًا عسكريًا ولا تقوم به سوى أمريكا وإسرائيل.