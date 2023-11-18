محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عدد من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، التي تضمنت عدد من المحلات والسلاسل التجارية بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، بما تصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين في شتي ربوع المحافظة.

إشادة بقرار رئيس الوزراء

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بقرار رئيس الوزراء، لما له مردود إيجابي على المواطن البسيط في مبادرة خفض الأسعار، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

متابعة بشكل دائم لمبادرة خفض الأسعار

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض، «معاً ضد الغلاء»، التي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تخفيض 7 سلع أساسية

وأضاف محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع «السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

ووجه محافظ كفرالشيخ، مسؤولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.