محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع سعد بدسوق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ أعمال رصف شارع سعد بمدينة دسوق، والذي يعد أهم شوارع المركز، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

متابعة حركة سير المركبات بالطرق البديلة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه يجب متابعة حركة سير المركبات على مدار اليوم من خلال باقي شوارع المدينة، وذلك لتفادي أي حالة من التكدس المروري، تيسيرا على المواطنين.

الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للمواصفات القياسية

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لعملية الرصف طبقا لما هو مقرر من مواصفات للجنة الطرق، علاوة على تنفيذ مخرات الأمطار وصفايات بطول الشوارع التي يتم تنفيذ عمليات الرصف بها.