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حالة الطقس في كفر الشيخ غدا.. أمطار ورياح شديدة

كتب:

خير الله فؤاد
11:24 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
أمطار غزيرة في كفر الشيخ غدا

أمطار غزيرة في كفر الشيخ غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة غدا في كفر الشيخ، حيث تتساقط أمطار غزيرة للغاية تصل لنحو 80%، ورياح عاصفة تضرب سواحل ومدن المحافظة، وهو الأمر الذي يستوجب الحذر من المواطنين تزامنًا مع نوة المكنسة التي تتعرض لها البلاد.

سواحل البرلس الواقعة بمياه البحر الأبيض المتوسط 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، والتي تتخطى ثلاثة أمتار، وهو الأمر الذي يستوجب الحذر لدى العاملين في مهنة الصيد بمياه البحر المتوسط. 

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ غداً 

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد، في محافظة كفر الشيخ، 23 مئوية للعظمى، و16 مئوية للصغرى، وسجلت نسبة الرطوبة 64%، و سرعة الرياح 31 كيلو /ساعة، والأمطار 80%.

يذكر أن سواحل مدينة كفر الشيخ، تعد أطول سواحل واقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ بنحو 118 كيلو مترًا.

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بقلم خير الله فؤاد