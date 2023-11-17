«بيطري كفر الشيخ»: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية الأحد

قال الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، إنه جرى تقسيم الحملات البيطرية بالمحافظة، إلى 3 قطاعات، بما يهدف لتسير الحملة الكبرى التي تنطلق الأحد المقبل، حيث يتم تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، التي تستمر حتى تحقق المستهدف من التحصين لـ 212 ألف رأس ماشية.

تقسيم 3 قطاعات لجنوب ووسط وشمال

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه جرى تقسيم الحملات البيطرية لـ3 قطاعات كالتالي:

- قطاع جنوب والذي يضم مراكز، كفر الشيخ، وقلين، وبيلا.

- قطاع وسط والذي يضم، مراكز، الرياض، والحامول، وسيدي سالم، ودسوق.

- قطاع شمال والذي يضم، مراكز، برج البرلس، وبلطيم، وفوه، ومطوبس.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الحملة

وأشار أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير حملة التحصين للماشية ضد الحميد القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والعمل على تذليل أي عراقيل قد تحدث أثناء سير العمل، ومتابعة توفير كافة المستلزمات البيطرية.