10 سنوات من الإنجازات.. طفرة في قطاع المستشفيات الجامعية

شهد قطاع المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال العشر سنوات الماضية، العديد من الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات والميادين والتي تهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.

وبما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها ووفقا للكود الطبي العالمي، حيث شهدت أعمال التطوير لتلك المستشفيات والتي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع.

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز أعمال التطوير الذي شهدها قطاع المستشفيات الجامعية وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

ـ زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى في 2014 إلى 120 في 2023.

ـ دور فاعل للمستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار.

ـ 321250 طبيبًا عاملًا بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023.

- مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرات الرئاسية والقومية.

- 20 مليون دولار تكلفة مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش.. و536 مليون جنيه تكلفة المستشفى الجنوبي للقومي للأورام.

- 204 ملايين جنيه تكلفة إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بالمنيا.

- 635 مليون جنيه تكلفة مستشفى الجراحات الجامعي بجامعة طنطا.

- 1000 عملية زراعة كبد بمركز الكبد بجامعة المنصورة.. و57 عملية زراعة كلى بمستشفيات جامعة أسيوط.

- 265 مليون جنيه تكلفة أعمال التطوير بمستشفى جامعة قناة السويس.