تكريم وكيل «صحة كفر الشيخ» لجهودها في الارتقاء بالمنظومة

كرّم الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال اجتماع حضره جميع وكلاء وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، كما حضره أيضًا مسئولي الإيدز بالمحافظات، وذلك نظرًا لما بذلته من جهود متواصلة في الارتقاء بمنظومة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

تكريم الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

ويُعد هذا التكريم المستحق لإحدى الكوادر الصحية المتميزة في مصر نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها وكيل الوزارة في تطوير منظومة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، مما نتج عنه تحسن ملحوظ في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، على إعجابه بالمساهمات الفعالة للدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، متطرقاً إلي دورها الفعال في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الإيدز، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية في مواجهة هذا التحدي المهم.

الارتقاء بمنظومة الصحة بمحافظة كفر الشيخ

كما قدم التهنئة للدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جميع العاملين بالقطاع الصحي بكفر الشيخ، لافتين إلى أنّ هذا التكريم مستحق بجدارة، وجاء كنتيجة لما قامت به من دور فعال في الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة.