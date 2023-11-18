محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمركز بيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الجهود اليومية للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، في تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة، ورفع التراكمات والمخلفات، بجانب أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق، وإزالة الإشغالات بالشوارع.

حملات مكبرة للنظافة والتجميل

وشهدت مدينة بيلا، حملات مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وإزالة الإشغالات، حيث كثف مجلس مدينة بيلا جهوده اليومية بأعمال النظافة العامة، وتفريغ كافة صناديق القمامة بمختلف قطاعات وشوارع وأحياء المدينة.

ويشنّ مجلس مدينة بيلا، حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعيق السير لإعادة الانضباط للشارع، كما واصلت إدارة التنمية بديوان المجلس أعمالها في قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة، ورفع كفاءة أشجار الزينة ضمن الأعمال اليومية.

صيانة جميع أعمدة الإنارة

وقام فريق الإنارة بمجلس مدينة بيلا، بمراجعة أعمدة الإنارة، للتأكد من عملها، واستبدال التالف منها، والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها.

وفي قرى مركز بيلا، واصلت الوحدات القروية جهودها اليومية للارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المركز، حيث قامت فرق النظافة بالقرى بتكثيف الجهود لرفع القمامة والمخلفات بكافة شوارع القرى الأم والتوابع، ونقل كافة المخلفات للمقالب الوسيطة بالقرى، ضمن خطة المركز لتأهيل وتحسين البيئة.