الصحة العالمية: غزة تفقد مقومات الحياة بعد 43 يوماً من العدوان

مع دخول العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ43، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري، أن القطاع الفلسطيني فقد 5 مقومات أساسية للحياة، تشمل الماء والغذاء والدواء والعمل وأماكن الإيواء، مبيناً أن دخول المساعدات إلى القطاع يتم بصورة بطيئة للغاية.

وقال الدكتور المنظري إنه قبل بداية العدوان الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، كان يتم إدخال 500 شاحنة إلى قطاع غزة يومياً، ولكن حالياً تم إدخال 1130 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، منذ بداية السماخ بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، منها 220 شاحنة محملة بمستلزمات طبية.

عشرات آلاف الإصابات بأمراض تنفسية

وأوضح «المنظري»، في تصريحات نقلتها صحيفة «البلاد» البحرينية، أن هناك عشرات الآلاف من المصابين بالتهابات رئوية وهضمية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في غزة.

وأضاف أن هناك أكثر من 60 ألف مصاب بالتهابات رئوية، إضافة إلى أكثر من 35 ألف حالة مصابة بالتهابات الجهاز الهضمي والإسهال، خاصة بين الأطفال والحوامل، مشيراً إلى رصد ما يقرب من 16 حالة مصابة بالجرب والالتهابات الجلدية.

ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى إصابة نحو 450 ألف شخص من سكان غزة، بأمراض نفسية متوسطة وشديدة الحدة، سواء اكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة أو القلق، وكذلك انفصام الشخصية.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ43

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ43 اليوم السبت، وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف شهيد، وإعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» نفاذ الوقود لديها، وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.