منظمة الصحة العالمية: 3 ملايين سوداني معرضون للإصابة بمرض الكوليرا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، إن أزمة الصحة السوادنية وصلت لحال صعب، وهناك منصات عديدة مليئة بالمرضى وانتشار الأوبئة، وهناك 3 ملايين معرضون للإصابة بمرص الكولرا.

تحذيرات من تفشي مرض الكوليرا

وأوضح الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك العديد من الأطفال يعانون من المرض، كما أن المجاعة تضاعفت في السودان، مشيرا إلى أن هناك 20 مليون معرضون للمجاعة، لكن المنظمة تحاول تقديم العلاجات اللازمة، واتخاذ التدابير لمنع انتشار الأمراض المعادية، مشددا على أن الدعم الطبي لابد أن يصل للسوادن بكل يسر، ونتمكن من تقديم المساعدات للشعب السوداني.

من جانبها، قالت هالة القرب، المدير الاقليمي لجمعية القرن الأفريقي النسائية، إن بقايا نظام البشير أحد الأليات الرئيسية لتدمير دافور، قبل أن يطلق عليهم مليشات الدعم السريع، مؤكدة أن هذا الشعب يحاول الوصول إلى الاستقرار.

قوات الدعم السريع بدأت في السيطرة على السودان

وأضافت أنه في بداية العام الحالي، بدأت قوات الدعم السريع السيطرة على السوادن، والتخريب والعنف الجنسي ضد المواطنيين الأبرياء، كما أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في تلك الظروف في السوادن يعد أمرا خطيرا، وذلك لأن الإدارة الحالية اخفقت في تقديم التزاماتها للشعب السوداني.