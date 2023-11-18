المتحدة لحقوق الإنسان: «البرلمان» حقق طفرة تشريعية في الملف

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن البرلمان المصري أدى دورا كبيرا خلال الفترة الماضية، في ملف حقوق الإنسان على الصعيد التشريعي، وتمكن من تحقيق تطوير ملحوظ في الملف.

دعم حقوق المرأة

أكد رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب ركز جهوده على دعم حقوق المرأة والطفل في المجتمع، على الصعيد التشريعي، ما يدل على حرص البرلمان، في إحداث طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان، وتبذل الدولة المصرية جهودا في سبيل تنفيذ كل تلك الإجراءات، التي تؤدي لحماية حقوق الفئات المختلفة من المجتمع.

وأشاد «عبد النعيم»، بعمل البرلمان على إصدار تعديلات تشريعية، من شأنها حماية الطفل المصري من المخاطر المختلفة، التي قد يتعرض لها بمختلف أسبابها، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الطفل، اهتمت بالجوانب المختلفة، التي من شأنها أن تؤذي الطفل المصري، وحرصت على توفير الحماية التشريعية الكاملة له.

دعم ذوي الهمم

وأضاف أن البرلمان لم يغفل ذوي الهمم، مؤكدا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظت الفئة من المجتمع، باهتمام ورعاية وكفالة لحقوقهم من الجانب التشريعي والإنساني، أي من خلال تشريعات البرلمان، ودور مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تفعيلها داخل المجتمع، في عام 2022 «عام المجتمع المدني»، يعتبر انتصار لحقوق الإنسان المصرية، مضيفا أنه لا بد من توفير وسيلة تواصل سهلة، تُمكن المواطن من التواصل مع المؤسسات الحقوقية المختلفة، لتقديم أي شكوى، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع المدني، إلى جانب تمكينهم اقتصاديا.