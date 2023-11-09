مقرر مساعد حقوق الإنسان بالحوار الوطني: برنامج فريد زهران يتماشى مع توصياتنا
07:27 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
جانب من مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران
قال المحامي الحقوقي، أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران، يتفق مع مطالبات وتوصيات حقوق الإنسان، وما كان يتم المناداة به في جلسات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني.
وأضاف «راغب» في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمرشح الرئاسي فريد زهران، أن من بين هذه المطالبات إنشاء مفوضية ضد التمييز، فضلا عن ضرورة وجود قانون لتداول المعلومات.
واستكمل أيضا، أن حزمة الإجراءات المؤسسية طويلة الأمد، مع مراجعة التشريعات المقررة للحريات وقانون العقوبات، مؤكدا أن الحريات قوة مصر الناعمة.