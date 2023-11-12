«حقوق الإنسان» يجري زيارات ميدانية بالمحافظات في إطار تفعيل «الشكاوى المتنقلة»

انطلق وفد من مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة عبدالجواد أحمد عضو المجلس، ومحمد ممدوح، عضو المجلس، في زيارة ميدانية لمحافظتي الشرقية والدقهلية.

تأتي الزيارة في إطار تفعيل مشروع وحدات الشكاوى المتنقلة، والذي ينفذه مكتب الشكاوى بالمجلس في إطار اللقاءات والزيارات، وشهدت الزيارة الميدانية عقد لقاءت مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بحضور المهندسة ليلى عبدالعزيز، نائب المحافظ.

تفعيل منظومة الشكاوى

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لوفد المجلس تقديره لجهوده المبذولة في متابعة وتفعيل منظومة الشكاوى وحرصه على تفعيل وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، وكل الوزارات والمصالح في نطاق محافظة الشرقية، كما التقى الوفد مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة، وأجرى عددا من الزيارات الميدانية لعدد من المستشفيات الحكومية، والمنشآت الخدمية، ودور الرعاية، للوقوف على مستوى الخدمات التي تُقدم للمواطنين، والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

كما استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفد المجلس برئاسة محمد ممدوح عضو المجلس، وذلك لبحث ومتابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومدى تطور الحالة الحقوقية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد محمد ممدوح، عضو المجلس، أن ما شاهدناه اليوم من تطور في الحالة الحقوقية بالمحافظة يعكس اهتمام محافظ الدقهلية بتفعيل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالمحافظة، بما يضمن تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبكل تأكيد اهتمام المحافظة بالتعاطي مع منظومة الشكاوى ووضع حلول غير تقليدية لضمان استدامة تعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

مبادرات حقوق الإنسان

وأكد المحافظ أنه من أقوى مبادرات حقوق الإنسان التي شهدها العصر الحديث هي مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتوفير كل الخدمات لأهلينا في الريف المصري، وهي سابقة لم تحدث من قبل من خلال توفير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري.

وأشار «مختار» إلى أن الدقهلية تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل الجوانب لتقديم الخدمات بجميع أنواعها، ومنها الخدمات الطبية بالمستشفيات وإنشاء مكاتب لخدمات المواطنين والمرضى داخل المستشفيات، بالإضافة إلى العديد من المبادرات لتخفيض الأسعار وتوفير كل السلع الاستراتيجية.