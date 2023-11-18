«حماة الوطن» بالأقصر يعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الجمعة

ينظم حزب حماة الوطن بالأقصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الخامسة مساء، بمنطقة الزناقطة شمال المحافظة، بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، والقيادات الشعبية ورجال الأزهر والكنيسة وحشد كبير من أهالي المحافظة.

استعراض إنجازات الرئيس

وأوضح علاء راجح، أمين الحزب بالمحافظة، أن المؤتمر يستعرض إنجازات الرئيس خلال العشر سنوات الماضية على كافة المستويات في الداخل والخارج، كما يستعرض أهم إنجازات والمشروعات التنموية والخدمية بالأقصر، التي ألقت بظلالها على الواقع السياحي، إذ ازدهر القطاع السياحي، وعاد لما قبل أحداث يناير.

أكثر من 5 آلاف مواطن

وأضاف، أنه جرى الإعداد لهذا المؤتمر جيدا منذ فترة، وجرى توجيه الدعوة في كافة القرى والمراكز، ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 5000 آلاف مواطن.

مؤتمر التحالف الوطني

وكانت محافظة الأقصر، استضافت اليوم السبت، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وحضور المئات من أهالي الأقصر.