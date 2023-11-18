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نائب رئيس الكنيست يدعو إلى حرق قطاع غزة: «نحن إنسانيون للغاية»

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:35 م | السبت 18 نوفمبر 2023
الأحداث في غزة

الأحداث في غزة

قال نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن نسيم فاتوري، إلى حرق قطاع غزة، وذلك في تدوينة عبر منصة «إكس» حققت انتشارًا وهجومًا كبيرًا.

النائب عن حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر في تدوينة عبر «إكس»، قال فيها: «كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك».

هجوم وبلاغا ثم حذفه واستبدال

التدوينة الخاصة بنسيم فاتوري، تعرضت لهجوم كبير وتبلغيات من الآلاف بسبب محتواها التحريضي، فقامت منصة «إكس» يوضع ملاحظة تحذيرية عليها، ثم حذفها النائب الإسرائيلي، ونشر بعدها قال: «لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون».

نسيم فاتوري يطالب بترحيل أهالي غزة

وكان نسيم فاتوري، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قال في حوار لها: «يجب ترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم وعلى رأسها اسكتلندا».

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