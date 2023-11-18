تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية غدا

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بجميع المدارس «الحكومية والخاصة» والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية

استثناء المديرين

وأصدر المحافظ تعليماته، بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

اتخاذ التدابير اللازمة

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.