«تعليم الإسكندرية» تجتمع مع خريجي مبادرة «1000 مدير مدرسة»: أنتم الأمل

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اجتماعًا مع خريجي الدفعة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس لتسكينهم على وظيفة مدير مدرسة وفق القرار الوزاري واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وفتح معهم جلسة نقاشية وتقديم سُبل الدعم لهم، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع ومديري المراحل التعليمية بالمديرية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات»

تحت رعاية الرئيس

وأكد الدكتور عربي أبوزيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذه المجموعة تم تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الأكفاء والمتميزين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مُشيرًا إلى منح المجتازين منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مؤكدًا أنهم نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

تقديم كافة سبل الدعم

وأوضح «أبو زيد»، أن هؤلاء المعلمين، تم تدريبهم، من خلال جهة معنية في الدولة، بأعلى المعايير العلمية والفنية؛ لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل، والذي يتناسب مع طبيعة عملهم، كما شدد أيضًا على مديري عموم الإدارات أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم وستكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم

تدريب على أعلى مستوى

جدير بالذكر، أنه تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، في منحة لمدة 6 أشهر في الأكاديمية العسكرية، وجامعة حلوان لحصولهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، وهو الذي سيصنع الفارق في اختيارات المديرين.