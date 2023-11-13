«تعليم الإسكندرية»: تفعيل مجموعات الدعم لتخفيف معاناة الأسرة المصرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مديري مدارس إدارة وسط التعليمية بكلية النصر للبنات EGC، وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة، ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام «رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات» والتعليم الفني بنوعياته «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج».

تفعيل مجموعات الدعم

وأكّد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية، وغلق بوابات المدرسة والتزام المعلمين بالإشراف اليومي، موضحًا أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.

تذليل العقبات

وأشار أبو زيد، إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مُشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

ألوان علم مصر

ومن ناحية أخرى، شَهِد "أبوزيد"، على هامش الاجتماع، عروضا وطنية فنية وموسيقية متميزة واستعراضات عسكرية أداها طلاب وطالبات مدرسة كلية النصر للبنات على أنغام أغنيات «أبويا وصاني، تحيا مصر، باسم الله الله أكبر»، وتزيّن الطلاب والطالبات بألوان علم مصر وبملابس قواتنا المسلحة والصاعقة المصرية.