«تعليم الإسكندرية» تنظم معسكرا لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي في إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، تحت عنوان «تحدي الشباب» تحت رعاية الدكتور عربى، أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف ودعم بسيونى محمد مدير عام إدارة العجمى التعليمية، ويستمر المعسكر التدريبي لمدة 3 أسابيع والتدريب مقسم إلى 3 مجموعات كل مجموعة 51 متدرب من طلبة المدارس.

مسابقات تنشيطية

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن المعسكر يُنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وجمعية الهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية بهدف رفع الوعي البيئي حول التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم، وسيتم خلاله تنظيم مسابقات تنشيطية بين الطلبة لخلق جو من التنافس الشريف بينهم.

الوعى البيئي

وأضاف بسيونى محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية أن المعسكر يتضمن تقسيم الطلبة إلى 3 مجموعات كل مجموعة تضم 51 متدربًا بواقع تدريب 3 أيام من كل أسبوع، أي 12 ساعة أسبوعياً ويستمر لمده 3 أسابيع، ويقوم بتدريب الطلاب متخصصين في مجال الوعي البيئى لتحقيق أعلى استفادة الطلاب، والتعرف على مراحل تطور التكنولوجيا، حتى تكون المدرسة هى منبع العلوم للطلاب.