أسقف البحر الأحمر يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: كلنا معاك

قال الأنبا إيلاريون، أسقف الكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، إننا شهدنا إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال العشر سنوات الماضية وشهدنا استقرار مصر، قائلا في مؤتمر دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر «شوفناك وجربناك وحبناك وكلنا معاك».

أسقف البحر الأحمر يدعم الرئيس السيسي

وأكد أسقف البحر الأحمر في كلمته بالمؤتمر على الدعم الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار الذي تشهده البلاد، مضيفا نبايع الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية أخرى.

فعاليات مؤتمر تأييد السيسي بالبحر الأحمر

ونظمت قيادات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر أمس السبت، فعاليات مؤتمر دعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ، بمشاركة ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع وممثلي الأوقاف و الأزهر والكنيسة.

آلاف الجماهير في دعم الرئيس السيسى

واحتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب من حاملين اعلام مصر، وأعلنو دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها في شهر ديسمبر المقبل .