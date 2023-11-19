طلاب مدارس شرم الشيخ يطلقون رسالة سلام من مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

أطلقت مدرسة شرم الشيخ الرسمية بمدينة شرم الشيخ، رحلة تعريفية بالمناطق السياحية بالمحافظة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بهدف إطلاق رسالة سلام تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي من مدن المحافظة السياحية تحت شعار محافظتنا جميلة.

قام طلبة المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية بزيارة لدير سانت كاترين والوقوف على جبل موسى وزيارة مدينة دهب.

دور فعال لطلبة مدارس شرم الشيخ بزيارة المناطق السياحية بالمحافظة

قالت دينا محمد عامر مديرة المدرسة، في بيان، حرص طلاب المدرسة أن يكون لهم دور فعال تجاه الوطن معلنين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما توج مصر بالأمان بزيارتهم لمدينة سانت كاترين وتفقدوا المشروعات القومية المقامة على أرض مدينة سانت كاترين وعلى رأسها مشروع التجلي الأعظم الذي شرعت في تنفيذه الحكومة المصرية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

برنامج الرحلة

بدأ برنامج الرحلة بزيارة دير سانت كاترين الذي لحقه رؤية التطوير بمدخل الدير ثم زيارة المشروع القومي للدولة «التجلي الأعظم» واستمعوا لشرح عن المشروع والهدف من إنشائه إذ تستعد مدينة سانت كاترين لتصبح وجهة سياحية عالمية، ثم توجهت الرحلة لمدينة دهب حيث الأجواء الترفيهية للطلاب.

محافظ جنوب سيناء يوجه باطلاع النشء على المشروعات التنموية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، «تحرص محافظة جنوب سيناء على توثيق الرسالة التعليمية للنشء بطريقة عملية وكذا اطلاع أبنائنا الطلاب على المشروعات التنموية المقامة على أرض المحافظة وخاصة بعدما أوشكت الحكومة المصرية على إكمال تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم» الهادف لتحقيق أكبر استفادة من المكانة الفريدة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين دينيا وتاريخيا ولا سيما تطويرها من جميع الجوانب التنموية.