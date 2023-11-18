انطلاق الورشية الفنية للفنان «سكوت تورست» ضمن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إنطلقت اليوم السبت أولى فعاليات الورشة الفنية في التمثيل التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ويديرها الفنان العالمي والمدرب الدولي «سكوت تروست» ويمكن لأي فنان من مصر أو خارجها المشاركة فيها.

وقال مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في بيان صحفي اليوم السبت: «يجري تنظيم الورشة للعام الثاني على التوالي خلال المهرجان، ولكنها تختلف عن الدورة السابقة لكونها طويله هذا الموسم، وتبدأ قبل بداية المهرجان بأسبوع، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة إقامة المهرجان، وسيكون نتاج الورشة فقرة فنية ستعرض خلال حفل ختام المهرجان».

اختيار المشاركين

وأضاف أنه جرى استقبال طلاب إحدى الأكاديميات بالمملكة العربية السعودية، وهم من الفنانين الواعدين الذين جرى اختبارهم واختيارهم للمشاركة في ورشة الفنان العالمي سكوت تورست، مؤكداً على أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيضًا تأكيدًا على الدور الهام لكلًا من المهرجان والأكاديمية لتطوير المهارات وصناعة الفنون في البلدين.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بقصر ثقافة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة أنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.