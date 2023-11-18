مدير المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة: أسعار السكر ستنخفض قريبا

قال الدكتور أيمن عش حسني، مدير المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن أزمة السكر الحالية «مفتعلة» وهي بمثابة أزمة مضادة، وممنهجة، بسبب تعطيش البعض للسوق.

حسني: السكر سلعة مطلوبة

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة المحور، إن السكر سلعة أساسية ومطلوبة، وحجبها يتسبب في اضطراب السعر، مشددًا على ضرورة ضبط المنظومة من خلال الرقابة والمحاسبة.

انخفاض أسعار السكر في يناير

وشدد مدير المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، على أنه مع بداية المحصول الجديد في أول العام القادم ستستقر الأسعار وتعود لمعدلاتها الطبيعية، مشدداً على أهمية الرقابة لمواجهة هذه الأزمة.

وتابع: «المشكلة قد تظل قائمة، ولكن إنتاج شركات قطاع الأعمال سيسهم كثيراً في الحد من تلك الأزمة».