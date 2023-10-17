بالأرقام.. 5 محاصيل تستهدف الدولة زيادة مساحاتها في مصر 2024

ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ المساحة المزروعة خلال الموسم الزراعي 2022-2023 بلغت 9.8 مليون فدان، كما بلغ معدل التكثيف الزراعي «وهو زراعة أكثر من عروة في الأرض نفسها» نحو 180%.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن أنّ الموسم الزراعي 2022-2023 كان حجم المساحة المزروعة مقسمة إلى «6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، كما بلغت المساحة المحصولية 17 مليون فدان»، وفي الموسم الزراعي 2023-2024 كان المستهدف للمساحة المزروعة 10 ملايين فدان، والمستهدف للمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان.

محاصيل مستهدف زيادتها في عام 2024

وأوضح المركز وفقا لوزارة الزراعة، أنّ المحاصيل المستهدف زيادتها في 2024 تتمثل فيما يلي.

- القمح مستهدف زيادته من 3.2 مليون فدان حتى 3.8 مليون فدان.

- الذرة الشامية والرفيعة من 3.2 مليون فدان وحتى 3.5 مليون فدان.

- القطن من 250 ألف فدان وحتى 350 فدانا.

- فول الصويا من 150 ألف فدان وحتى 250 ألف فدان.

- دوار الشمس من 90 ألف فدان إلى 150 ألف فدان.