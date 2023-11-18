إحباط بيع 3 أطنان سكر تمويني في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية للتفتيش على المحال التجارية

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية تم شن حملة تموينية برئاسة عبد الباسط عبدالنعيم وكيل المديرية، للتفتيش على المحال التجارية وتمكنت من تحرير محاضر للمخالفين.

تجميع والاستيلاء على حصة تموينية من السكر

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 15657 لعام 2023 جنح ثان الزقازيق ضد متعهد سيارة نقل سلع تموينية لقيامه بتجميع والاستيلاء على حصة تموينية قدرها 3517 كيلو جرام سكر تمويني معبأ بسيارته وتم تسليم المضبوطات إلى الشركة العامة لتجارة الجملة.

تحرير المحضر رقم 11322 لعام 2023 جنح أول الزقازيق ضد صاحب مشروع جمعيتي لغلقه المحل وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.