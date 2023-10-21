زراعة جنوب سيناء: إنتاج محاصيل صحية بدون أي تدخلات كيميائية قريبا

أعلن المهندس محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إنشاء مزرعة حيوية بالتعاون مع منتجع سياحي بمدينة دهب، حيث بدأ تجهيزها للزراعة وتوفير الأسمدة الحيوية اللازمة من الجمعية الزراعية بمدينة نويبع، بهدف إنتاج محاصيل نظيفة صحية بدون أي تدخلات كيميائية.

زيادة التنمية الزراعية

وأوضح محمد شطا، أنه جاري الاتجاه لزيادة التنمية الزراعية على أرض جنوب سيناء بجميع مدن المحافظة والوديان، الجبلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، وتلبية احتياجات المنتجعات السياحية من المنتجعات الخضروات والفاكهة بهدف التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص بمجال الزراعة.

تقديم إرشادات للمزارعين

الجدير بالذكر أن الإدارة الزراعية بقيادة المهندس عماد منصور مدير الإدارة الزراعية بمدينة دهب، تحرص على دعم وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمزارعين، وحصر المشكلات التي يعانون منها و تقديم الحلول لمساعدة المزارعين.