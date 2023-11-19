وكيل «شباب كفر الشيخ»: ندعم المرشح عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

شاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمئات الشباب، وذلك ضمن المؤتمر الحاشد الذي عقد بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور بالآلاف من أبناء المحافظة، بمقر المؤتمر الجماهيري الحاشد في منطقة أرض المطار المجاورة لجامعة كفر الشيخ، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم كبير من قبل الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأحد، على دعم الشباب للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الانتخابات المقبلة مطلع الشهر المقبل، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع بجميع محافظات الجمهورية، ونؤيد قرارات الرئيس الحازمة للحفاظ على الأراضي المصرية، مؤيدا تأكيد الرئيس بأنه لا يقبل أن يفرط فى شبر واحد من أرض مصر.

أهمية المشاركة في الأنتخابات

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف السياسية العاصفة لإيصال رسالة إلى العالم كله مفادها أن جميع فئات الشعب المصري متكاتفين وراء القيادة السياسية لنهضة هذا الوطن، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأقدر على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والأزمات العالمية التى تؤثر على إستقرار وأمن هذا الوطن.

وأعرب عن سعادته بمشاركة جميع الأحزاب السياسية، وقيادات الأوقاف، والأزهر، والكنيسة، وجمع القيادات الشبابية بالمحافظة، على المشاركة بالمؤتمر الحاشد والتعبير عن حبهم ودعهم للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة التنمية، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وبمشاركة فريق«yly»، شباب يدير، وشباب بكفر الشيخ والكيانات الشبابية.