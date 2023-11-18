نتنياهو: لا توجد حتى الآن أي صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة

قال بنيامين نتنياهو إنه لا توجد حتى الآن أي صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة، وطلبت أن أجمع عائلات المحتجزين مع مجلس الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وتابع نتنياهو: «أقود مع زملائي جهودا للحفاظ على دعم واشنطن، ومن المهم استمرار الدعم الدولي لنا لاستمرار عمليتنا في غزة».

200 شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة

وارتقى عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

الحرب على غزة

في سياق آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.