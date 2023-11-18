اللواء نصر سالم: إسرائيل تنفجر في وجه حكومة نتنياهو (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن الوضع في إسرائيل سوف ينفجر في وجه نتنياهو وحكومته بسبب المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية

أمريكا تستعد للانتخابات

وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا تستعد لانتخابات رئاسية، بداية من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن بايدن لن يدخل الانتخابات في ظل وجود مجزرة ويضطر لوضع الملح في عينيه وعلى أقل تقدير يوقف إطلاق النار، لتحقيق رغبة الأمريكان الذين يرفضون ما تقوم به تل أبيب.

وأفاد بأن أهالي المحتجزين في إسرائيل فقدوا الأمل في عودة ذويهم، والجيش الإسرائيلي يعمل تمثيليات على شعبه في قصف المستشفيات التي يزعم وجود المحتجزين تحتها.

انفجار داخلي في إسرائيل

وأشار إلى أنه سيكون هناك انفجار داخلي في إسرائيل بسبب موضوع المحتجزين والمعارضة تحد أسنانها على نتنياهو.

وأوضح أن كون إسرائيل غير عضو في المحكمة الدولية، فإن هذا لا يعفي مسؤوليها من المحاكمة ويحق لكل من تضرر من إسرائيل أن يقاضيها في المحكمة الدولية.

وأكد أنه حال فشل إسرائيل في تحرير المحتجزين، فإنهم سيستخدمون كل القنابل الإسفنجية والزلزالية وكافة الأسلحة الموجودة لديهم ضد المدنيين في قطاع غزة، قائلا: «نتنياهو لن يفلت لا من شعبه ولا من المجتمع الدولي».