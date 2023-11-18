الدكتور هاني محمود ضيف برنامج «الشاهد» الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقا، ووزير الاتصالات الأسبق، في برنامج الشاهد، للحديث عن تجربته داخل الحكومة المصرية، وكيف تعاملت مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن؟ وكيف قامت بتحويلها إلى إنجازات؟

ويكشف الدكتور هاني محمود كواليس عمله في حكومة الإخوان ولماذا قدم استقالته، وتفاصيل معارضة الوزراء الإخوان لقرار الرئيس السيسي وقت توليه منصب وزير الدفاع الذي يحظر على الأجانب تملك أراضي بسيناء وكيف رد عليهم؟

كما يتحدث هاني محمود عن كواليس حواره مع آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة بعد تقديم استقالته من حكومة الإخوان.

وتذاع الليلة الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من برنامج الشاهد تحت عنوان «التجربة المصرية شهادات على 10 سنوات من التحدي والإنجاز» على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.