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الكنيست: الحرب على غزة ستستمر بقوة

كتب:

أحمد شوقي
09:46 م | السبت 18 نوفمبر 2023
بيني جانتس

بيني جانتس

قال بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي إن الحرب على غزة ستستمر بقوة وبعدها سيكون هناك سلام وأمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها. 

وتابع أن العملية لن تتوقف إلا بعودة المحتجزين بأمان. 

200 شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة

وارتقى عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال ارتكب جريمة بالفاخورة، وارتقى 200 شهيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة.

الحرب على غزة

في سياق آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد على 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.

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بقلم أحمد شوقي