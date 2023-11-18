برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بتطور «البريد المصري»

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتطوير الكبير الذي يشهده البريد المصري حاليا، حيث أكد التقرير المنشور على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن العصر الرقمى سريع الخطى الذى نعيشه اليوم، قد تبدو فيه الخدمات البريدية وكأنها آثار من الماضى، ومع ذلك، فى مصر، أدى التعاون الديناميكى بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبريد المصرى إلى إعادة كتابة الحكاية، والبدء فى رحلة مذهلة لتحديث وتوسيع خدماتهما، ومنذ عام 2005 جسدت هذه الشراكة الابتكار والشمولية، ما يدل على قوتها فى تشكيل مستقبل الخدمات العامة.

وتابع التقرير أن البريد المصرى، من خلال انتشاره الواسع على مستوى البلاد والذى يضم أكثر من 4000 مكتب، وفى مهمة لتحديث وتحسين الخدمات للشعب المصرى، بدأت الرحلة عام 2005 عندما اشترك برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر مع البريد المصرى فى المرحلة الأولى من المشروع بعنوان «دعم تطوير البريد المصرى»، وقد أظهر هذا التعاون التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات المتطورة وتعزيز الخدمات البريدية.

وقد بُنيت المراحل اللاحقة ابتداءً من 2013 إلى 2018 ومن 2018 إلى 2025 على هذه الرؤية من خلال تسخير التحول الرقمى لرفع مستوى آليات تقديم الخدمات، وأصبح البريد المصرى منصة محورية لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، مع التركيز بشكل خاص على خدمة المواطنين الذين يعيشون فى فقر، وركزت هذه المراحل على حلول التنمية المحلية والقطاعية والاجتماعية والاقتصادية.

وتظل المرحلة الحالية من هذا المشروع الطموح ملتزمة بتعزيز تقديم الخدمات العامة بالشفافية والإنصاف والشمول كمبادئ توجيهية، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ينصب التركيز على تعزيز الشمول المالى، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعزيز النمو الاقتصادى المشترك، ومن خلال تنمية شراكات عالمية شاملة، والانخراط فى مشاريع التعاون بين بلدان الجنوب وتسهيل تبادل أفضل الممارسات، تتميز هذه المرحلة بالتعاون المؤثر والنتائج التحويلية.

وشهدت السنوات الأخيرة قيام البريد المصرى، من خلال شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، بإنجازات ملحوظة فى تطوير الخدمات البريدية بتعزيز الحوكمة، وتحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز دعم العملاء، وتقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتبسيط تقديم الخدمات، وتعزيز قدرات الموظفين.