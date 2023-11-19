«زراعة الإسكندرية» تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي

أكد الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن مديرية الزراعة قامت بشن عدة حملات لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا النوع من المخالفات وإزالتها في المهد فورًا، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

إزالة 12 حالة تعدٍ

وأشار الششتاوي لـ«الوطن» إلى أن المديرية شنت عدة حملات بعدد من المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية وقد أسفرت الحملات عن:

- إزالة عدد 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منهم عدد 7 حالات تعدٍ بزمام إدارة العامرية الزراعية التابع لحي العامرية ثان.

- إزالة عدد 5 حالة تعد بزمام إدارة خورشيد التابعة لحي وسط بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضى وبمصاحبة قوات الآمن.

تكثيف المرور

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، أنه جرى بضرورة تكثيف المرور على جميع الأراضي الزراعية بكافة الإدارات الزراعية للعمل على منع حدوث تعديات أو بناء على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تعديات فورًا في مهدها وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض بعد تنفيذ الإزالة.