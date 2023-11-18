زراعة أشجار جديدة في محيط مدارس غرب الإسكندرية.. «لزيادة الأكسجين»

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه بناء على تعليمات اللواء المحافظ محمد الشريف بتقليم كافة الأشجار والنخيل حول المدارس وزراعة أخرى جديدة، للمساهمة في تنقية الجو وزيادة نسبة الأكسجين، تم تكليف إدارة الحدائق بفعل ذلك حول مدارس المروة وكوم الشقافة وكرموز الإعدادية بنات وأحمد زويل.

وأضافت رئيس حي غرب، في تصريحات لـ«الوطن» أن ذلك حرصا على سلامة الطلاب بالمدارس، وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الحي، كما قامت إدارة الرصد البيئي بالحي بالرفع الفوري لمخلفات التقليم.

زراعة أشجار ونباتات

وأشارت إلى أن إدارة الحدائق بالحي، مستمرة في رفع كفاءه الحدائق وزياده مساحه التشجير بطريق القباري السريع حيث تم زراعة 20 نبات تيفيتيا، 69 هبسكس، 5 صبار إيفوربيا، 5 كوكنتا وذلك بالجزيرة الوسطي. كما تم تجريف الحشائش وأعمال النظافة وجمع ورفع المخلفات، كما تم تقليم 12 نخلة أمام مدرسة أحمد زويل.