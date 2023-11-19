وكيل «أوقاف كفر الشيخ» بمؤتمر دعم السيسي: علينا رد الجميل لمن حقق لنا الأمن

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، خلال مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أننا ننعم بالأمن والأمان في مصر، وأن هذا الأمر لم يأتي من فراغ بل جاء بعد أن قدم الرئيس السيسي لنا هذا الأمر علي طبق من ذهب وحفظ لنا بلادنا من المؤامرات، مشيرا إلى أن المصريين يعرفون قدر هذا الفصل الرباني، والذي جاء بفضل من الله ثم الرئيس السيسي وحرصه على دوام ذلك.

رد الجميل للرئيس السيسي

وأضاف وكيل أوقاف كفر الشيخ، خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس السيسي، بالانتخابات التي تجري مطلع الشهر المقبل، أننا علينا أمر ملزم برد الجميل للرئيس السيسي، موضحا بضرورة المشاركة الفاعلة والنزول من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعمه والتصويت له.

مصر أمانة من عطايا الله عز وجل

وأشار إلى أن مصر أمانة وهبها الله عز وجل أن يتولها قائد يعرف قدر وقيمة الوطن وضحي بالغالي والنفيس من أجل استقرار ورفعت وتقدم هذا الوطن، لافتا إلى أن هذا أن الرئيس السيسي، له دين في رقبتنا وسوف نعمل على رد جزء منه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال تنظيم حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بأرض المطار في مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.