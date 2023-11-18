أحمد عبدالجواد: الرئيس السيسي نجح في تعزيز الحياة السياسية

قال المهندس أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يعزز الحياة السياسية والحزبية في مصر، خلال الفترة الماضية.

نجاح الحوار الوطني في جمع شمل القوى الوطنية

أوضح «عبدالجواد» خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية للحوار الوطني، نجحت في أن تجمع شمل الأحزاب والقوى الوطنية على هدف واحد، وهو مصلحة الوطن

وتطرق نائب رئيس حزب مستقبل وطن، للحديث عن القضية الفلسطينية، وقال نساند بكل قوة الشعب الفلسطيني في قضيته وفي الحصول على حقوقه المسلوبة، من الاحتلال الصهيوني.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه، مؤكدا دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، الذي حضره 65 حزبا سياسيا، والذين أعلنوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.