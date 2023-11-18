عفت السادات: الرئيس السيسي وضع مصر في مكانتها المستحقة بين الأمم

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال السنوات العشر الماضية، أن يضع مصر في مكانتها المستحقة دوليا.

تطور السياسة الخارجية المصرية

وأوضح عفت السادات، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية انفتاحا كبيرا في السياسات الخارجية وأصبحت على دبلوماسية شاملة مع مختلف دول العالم.

وتطرق رئيس حزب السادات الديمقراطي للحديث عن الأزمة الفلسطينية، قائلا: «ندعم الشعب الفلسطيني خلال محنته ونرفض بشكل تام أي تصفية للقضية على حساب دول الجوار».

مؤتمر تحالف الأحزاب

ويقام حاليا مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور ممثلو 65 حزبا سياسيا، والذين أعلنوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.