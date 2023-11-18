برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض Cairo ICT

تنطلق غدا، فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تُعقد نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجارى، وتشهد مشاركة 5 وزارات وهى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالى ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وقال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة للمعرض والمؤتمر، إن البنك المركزى المصرى يشارك هذا العام بجناح خاص ويرعى الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر «PAFIX» الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى الذى يقام على هامش فعليات Cairo ICT الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

وتابع «كمال» أن حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، ونائبه رامى أبوالنجا فى افتتاح معرض «PAFIX»، يمثل أهمية قصوى للمعرض فى عامه العاشر، لما يمثله من أهمية قصوى للقطاع المصرفى والمالى فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن البنوك الرقمية أصبحت واقعاً جديداً فى جميع أنحاء العالم، وهى بنوك غير تقليدية وليس لها أى فروع مادية على أرض الواقع، وقد أطلق البنك المركزى المصرى من عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، وتعمل العديد من الجهات والبنوك حالياً على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذى يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.

وكشف أسامة كمال أن المعرض سيشهد أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، لافتاً إلى توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى الذى سيشارك هذا العام بثلاثة أجنحة كبيرة داخل Cairo ICT 23.

المعرض يكشف عن اجتذاب استثمارات جديدة لمصر وتأثيرها العالمى فى الاقتصاد والتكنولوجيا

وشدد على ضرورة عدم فقد المواطنين للثقة فى سوقهم المصرية، مؤكداً أن الشركات العالمية لا تزال تعمل وتثق بقوة فى الاقتصاد المصرى بمختلف قطاعاته، ولا يمكنها أن تفقد هذه السوق الكبيرة الواعدة، وقد أثبتت التجارب أن الشركات القليلة التى انسحبت فى ظروف مثيلة ندمت ندماً شديداً لعدم قدرتها على العودة إلى السوق إلا بصعوبة بالغة.

كما يشهد معرض Cairo ICT 23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة «خزنة» الإماراتية وشركة «حياة» الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها فى مصر بمجال الأقمار الصناعية.

وأكد أن مصر لها ثقل سياسى واقتصادى كبير جداً ولا يستطيع أحد نزعه أو منافسته، وتأتى الدورة السابعة والعشرون برعاية رئيسية من شركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، والشريك الاستراتيجى «إى فاينانس»، والشريك التكنولوجى «هواوى»، وراعى اللقب «دل تكنولوجيز»، والراعى البلاتينى «إيجيبت تراست» و«البنك التجارى الدولى - مصر» CIB.