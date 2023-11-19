حملات مكبرة لتجميل وتنظيف الحدائق بالتزامن مع موسم الأمطار في بورسعيد

نظمت عدد من أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكبرة لتجميل وتنظيف الحدائق بالتزامن مع موسم سقوط الأمطار، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة بالأحياء.

قص نجيل الحدائق آليا

وأعلنت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، أنه يتم أعمال قص النجيل آليا داخل الحدائق منها حديقة السلام بمنطقة بنك الإسكان بنطاق الحي قبل موسم الأمطار.

قام عمال إدارة الحدائق بالحي، بأعمال قص النجيل آليا بواسطة ماكينة قص النجيل داخل الحديقة بمنطقة بنك الإسكان.

كما جرت أعمال النظافة العامة وتقليم الأشجار داخل الحديقة الدولية والمسطحات الخضراء الواقعة بامتداد شارع البترول والمشتل الخاص بالحي.

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

رفع كفاءة الحدائق

من جانب آخر قالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ، إنه تزامنا مع موسم الأمطار وتنفيذًا لخطة رفع كفاءة المساحات الخضراء، فقد جرت الأعمال الدورية لفريق عمل إدارة الحدائق برئاسة المهندسة نهى البدوي، خلال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى والأحواض بالشوارع والمناطق السكنية والميادين بنطاق الحي.

وأوضحت رئيس حي المناخ، أنه أجريت أعمال الصيانة والنظافة والتجميل والري وقص النجيل وإزالة الحشائش الغريبة وأعمال الحدية وتقليم وتشكيل الأشجار في حدائق علم الدين والمنطقة الثالثة والجزيرة الجانبية بجوار مجمع مراكز التدريب المهني ببورسعيد في امتداد شارع الناصر، وحديقة الشجرة بمنطقة العاشر من رمضان، والمسطحات الخضراء بامتداد شارع ستالينجراد بنطاق الحي.

كما أجريت أعمال الصيانة والنظافة وأعمال إزالة الحشائش الغريبة والمتخللات الزراعية في المنطقة الرابعة ضمن استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والمداخل بالمناطق بنطاق الحي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى والأحواض بكافة مناطق وشوارع الحي.