أماكن سقوط الأمطار غدا.. متوسطة إلى غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء البلاد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد، في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي، يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ونوهت الأرصاد بأن أماكن سقوط الأمطار غدا تشمل العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، حيث تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا، وتمتد إلى شمال محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد ظهر غد.

أمطار على القاهرة غدا

كما تشمل أماكن سقوط الأمطار غدا السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وتكون الأمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.

وقد تكون الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وتكون متفاوتة الشدة وتصل حد السيول على شمال ووسط سيناء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

فيما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

كما يتسبب المنخفض الجوي في اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترا / ساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد:

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.