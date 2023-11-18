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أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. تحذيرات من سيول ومنخفض جوي

كتب:

إحسان شعبان
04:43 م | السبت 18 نوفمبر 2023
أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات-أرشيفية

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات-أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية تمتد إلى القاهرة الكبرى وتصل إلى حد السيول على مناطق في شمال سيناء، وجنوب سيناء مع انخفاض درجات الحرارة معدل 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات 

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا تشير التوقعات أن تكون غزيرة إلى رعدية في «العلمين، الضبعة، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ، شمال الدقهلية، دمياط، بورسعيد»، وتشير هيئة الأرصاد أن تشهد « السلوم، جنوب محافظة البحيرة والدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية،الاسماعيلية»، فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات 

وجاءت فرص سقوط أمطار خفيفة في «الفيوم، بنى سويف، جنوب سيناء، منطقة خليج السويس»، تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والبحر الأحمر، على أن يكون هناك اضطرابات في حركة الملاحة إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار في البحر المتوسط.

وأعلنت أمس هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظات إلى منخفض جوي يعمل على سقوط أمطار رعدية إلى غزيرة على مدار يومين، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من المنخفض الجوي بارتداء الملابس الثقيلة بالإضافة إلى الجهات المعنية في المناطق التي تتعرض إلى سيول باتخاذ كافة التدابير اللازمة. 

 

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بقلم إحسان شعبان