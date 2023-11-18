القليوبية ترفع درجة الاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار والطقس السيئ

رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ تزامنا مع توقعات حالة الطقس غدا بتعرض المحافظة إلى سقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية وفق بيان المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية تزامنا مع عدم الاستقرار الجوي، أوضح بيان محافظة القليوبية أن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجات على أغلب أنحاء المحافظة يصاحبها نشاط رياح.

أمطار متوسطة الشدة

أشار البيان أن محافظة القليوبية من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في القليوبية غدا سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تمتد لأجزاء المحافظة في المساء، يصحبها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

تزامنا مع حالة الطقس غدا في محافظة القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار المتوقعة، ونشر معدات شركة المياه والوحدات المحلية لرفع تجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور في حال هطول الأمطار أنه جرى التنسيق استعدادا لمواجهة حالة الطقس غدا في القليوبية بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق

تحذيرات القيادة في الطقس السيئ

وأوضح محافظ القليوبية أنه جري تحذير قائدي السيارات بتوخي الحذر والحيطة خلال القيادة تزامنا مع حالة الطقس غدا الأحد وسقوط الأمطار للحفاظ على أمانهم وسلامتهم خلال القيادة على الطرق كالتالي :

- القيادة بهدوء تام

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخلها

- إضاءة كشافات الشبورة المائية

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجود

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى