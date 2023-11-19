«شباب الوادي الجديد» تنفذ الحملة القومية للمشاركة السياسية في الخارجة

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد الممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، مساء أمس السبت، بمشاركة 50 مشاركا من أعضاء المراكز، بمركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة، الحملة القومية لتعزبز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات المقبلة.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء شوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الحملة تحمل شعار «شارك٠٠ الكلمة كلمتك» حيث تنفذ بمشاركة الدكتورة أزهار عبد العزيز محمد صديق ماجستير فى العلوم السياسية ، في حضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ ، حيث تمت مداخله من قبل مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور عبدالله البطش وقدم الشكر والامتنان، وتشجيع شباب رواد التطوير بالتنمية الشبابية بالخارجة، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024.

نشر الوعي والتثقيف السياسي بين الشباب في الوادي الجديد

وأضاف وكيل وزراة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن اللقاء استهدف تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وطرق الإتاحة التي سيتم توفيرها للأشخاص داخل اللجان الانتخابية، إذ تقودنا إلى فهم طبيعة السلطة والنظام والقوانين والعلاقات الدولية التي تخص البلد بما فيها المعتقدات السياسية والأنشطة السياسية، بالإضافة إلى السلوك السياسي من أجل تحقيق السلام والسعادة الأكثر في حياتهم والانتفاح على تقاليد الفكر المختلفة والقدرة على تطوير الأفكار ونظريات الديمقراطية، والحركات الاجتماعية.

وفى نهاية الحملة القومية تم فتح باب المناقشات والتساولات عن كافه طرق الانتخابات الرئاسيةوتشجيع الشباب بتصويت الانتخابى فى الفتره المقبلة.