إجراءات اتخذتها محافظة الغربية لسرعة إنشاء مستشفى طنطا الجديد ومركز الأورام

يحرص محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، على سرعة دخول المستشفيات الجاري إنشاؤها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحي والعمل على توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين بصورة أفضل ومتميزة، اتخذت المحافظة عدة إجراءات من أجل سرعة حل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال الإنشاء.

محافظ الغربية، خلال جولته مؤخرا على عدد من المشروعات بالقطاع الصحي داخل مدينة طنطا، لاحظ وجود العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال الإنشاء داخل مستشفى طنطا الجديد ومركز أورام طنطا بمنطقة سبرباي، تتمثل في عدم دخول كافة المرافق وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي دفع إلى عقد اجتماعا تنسيقا بين هذه الجهات لمعرفة الصعوبات التي تواجه كل في عمله والعمل على تذليلها.

مناقشة الصعوبات

وكشف « رحمي» أن هناك خطوات وإجراءات عملت المحافظة على اتخاذها من أجل التي تواجه أعمال الإنشاء داخل مستشفى طنطا الجديد ومركز أورام طنطا، وهي:

- اجتماعا تنسيقا بين الجهات المعنية للتنسيق.

- سرعة إنهاء الصعوبات والمعوقات.

- تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال.

- متابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.

- دخول الكهرباء إلى مركز أورام طنطا الجديد.

تخفيف الضغط

وأكد المحافظ حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من مستشفى طنطا الجامعي ومركز أورام طنطا، ، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما سيقدماه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.