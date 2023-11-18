«مكانة الأب والأم في الإسلام» ندوة بمركز شباب الطايفة بكفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهرى للطفل والأسرة»، بمركز شباب الطايفة، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «مكانة الأب والأم فى الإسلام»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

«مكانة الأب والأم في الإسلام» ندو في مركز شباب الطايفة

حاضر في الندوة الشيخ سعد محمد سعد ، حيث تحدث عن فضل الأم والأب في الإسلام، قائلاً: «إنّ بر الوالدين من أعظم العبادات في الإسلام، فقد تكرّر ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة دالّة على شدة أهميته، وجاء في القرآن مقروناً بتوحيد الله، قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، وقال تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}».

تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ فى دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات

يأتي ذلك ضمن الندوة الثالثة من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار 5 أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء.