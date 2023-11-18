متخصص في الشؤون الدولية: زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية تعكس ثقل مصر

أكد الدكتور حامد فارس الخبير المتخصص في الشؤون الدولية، أن مصر تنسق من خلال شركائها الدوليين والإقليميين لتوحيد المواقف لكي يكون هناك نظرة سليمة للأمور فيما يخص الوضع في غزة، موضحا أن مصر تتحرك في إطار دورها الريادي والمحوري والسياسي والإنساني.

زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر

وأشار حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر ومقابلة الرئيس السيسي تعكس ثقل مصر في المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك لوقف الحرب وإنهاء الانسداد السياسي ثم العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام ليكون لبنة رئيسية تحقق انفراجة في المشهد المعقد والمرتبك في الأراضي الفلسطينية.

العالم الغربي منقسم

وأوضح الدكتور حامد فارس، أن العالم الغربي منقسم ما بين قيادات وشعوب وفي دور كبير لتعظيم القضية لدى الشعوب الأوروبية والاسيوية وهذا ظهر بعد العدوان الأخير على غزة، لافتا إلى أن المظاهرات في امريكا وصلت أمام منزل الرئيس الامريكي وهذا لم يحدث طوال التاريخ الامريكي