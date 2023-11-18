هيئة العمل الوطني بالقدس: الاحتلال الإسرائيلي يقتل الحياة في غزة

قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إن إسرائيل ما زالت مستمرة في جرائم الإبادة الجماعية، ومحاولة إنهاء وجود أي خدمات، أو بنية تحتية أساسية، في شمال قطاع غزة، من أجل أن تجعله مكاناً غير قابل للسكن، ودفع السكان إلى الهجرة من شمال قطاع غزة، وذلك يعد هدفها الرئيسي من العمليات العسكرية.

«النتشة»: إسرائيل تسعى إلى تهجير أهالي غزة

وأضافت «النتشة» خلال مداخلتها، ببرنامج مساء DMC، عبر قناة DMC، مع الإعلامية شيرين عفت، أن ما يحدث في الشمال، ومحاولة إبادة كل ما تبقى من البشر، والمدارس والمستشفيات والخدمات، وقتل المرضى وقطع الإمدادات عنهم، ومنع الفرق الطبية من التنقل، بهدف محاولة تهجير أهالي غزة.

«النتشة»: ما نشهده اليوم هو محاولة مؤكدة لإبادة سكان قطاع غزة

وتابعت «النتشة» الأماكن التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنها آمنة، اُسْتُهْدِفَت، وقصف العديد من النازحين، ومنع سيارات الوصول لإجلاء الإصابات، وتقديم الخدمات الطبية، ما نشهده اليوم هو محاولة مؤكدة، لإبادة سكان قطاع غزة.