وصول قافلة مساعدات «تحيا مصر» لمدينة العريش تمهيدا لدخول غزة

وصلت قافلة صندوق تحيا مصر التي انطلقت اليوم السبت، من القاهرة إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى معبر رفح البري خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المفترض أن تصل القافلة إلى محيط معبر رفح خلال مساء اليوم، لتجهيزها للدخول ضمن قافلة جديدة تعبر إلى الجانب الفلسطيني لتفريغ شحنتها وتسليمها إلى الشاحنات في قطاع غزة.

محتويات قافلة تحيا مصر

وأعلن بيان رسمي لمجلس الوزراء، أن القافلة تضم كميات كبيرة من العصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

كما تتضمن أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة، بإجمالي حمولات أكثر من 2500 طن لأهل غزة.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القافلة قبل انطلاقها، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن لقطاع غزة خرجت من مصر، وكل شعوب العالم مجتمعة كان نصيبها الثلث الآخر.