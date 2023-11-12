مجدي بدران: النساء أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروسات من الرجال

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن النساء أكثر عرضة للإصابة، بنزلات البرد والفيروسات أكثر من الرجال، لافتًا إلى أن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة، من أكثر الفئات عرضة لمضاعفات نزلات البرد.

أسباب انتقال الإنفلونزا

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، يجب أن نعلم الأطفال أن هناك ثلاث بوابات لنقل العدوى الفيروسية وهي العطس والكحة ولمس الأسطح دون تعقيم، وبالتالي يجب أن نحذر أبناءنا من لمس العين والفم والأنف دون تعقيم لليد.

السن المناسبة لمصل الإنفلونزا

وأضاف بدران أنه لا بد أن يأخذ الأطفال كلهم من عمر 6 أشهر مصل الإنفلونزا لتقليل الإصابة بالبرد، أو تقليل الأعراض في حال الإصابة، مؤكدًا ضرورة ارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة حتى لا تنتقل العدوى بين الأشخاص.