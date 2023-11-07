«مدد يا حسين».. «حنان» تتحدى الرجال وتُبدع في التحطيب بالعصا

على بعد خطوات من ساحة مسجد الحسين، بمنطقة الجمالية، الوضع مختلف، حيث تتداخل نغمات الموسيقى مع صوت المنشدين في تناغم يخطف القلوب ويطرب الأذان، حيث يحرص الآلاف على الاحتفال في هذا اليوم بالليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين.

وفي وسط هذا المشهد المليئ بالروحانيات تظهر سيدة أربعينة ترتدي جلبابا أسود، وتبدأ التحطيب بالعصا وسط حلقة من الرجال ليتفاعل معها الحضور مصفقين مرددين «اللي يحب أل بيت النبي يصقف».

تقول السيدة «حنان» التي احتفلت على طريقتها الخاصة: «أنا بحب سيدنا الحسين وآل البيت جدا، ولما رقصت وسط الرجالة عبرت عن فرحتي بحبي ليهم ولكن بطريقتي الصعيدية الأصيلة المحترمة، وأنا حريصة اني كل سنة أكون موجودة في الحسين لأني بحس براحة وطمأنية».

وأضافت السيدة خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها تؤمن بكرمات آل البيت ولذلك حرصت على إحضار ابنها لحضور مولد الحسين، ليتعلم الرقص بالعصا وفن التحطيب، فضلا عن ضرورة زرع حب آل البيت في قلبه منذ صغره.